Прямой эфир

В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся

11 ноября 2019 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся.  

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 10 ноября. 52-летний водитель легковушки сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  

В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Пострадавший 16-летний парень был доставлен в больницу, а водитель скрылся с места происшествия.

Были изучены записи камер видеонаблюдения, установлена марка автомобиля и личность водителя.   

В начале ноября в Оршанском районе автомобиль BMW сбил на трассе лося – здесь подробнее.  

# Авария в Витебской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты
11 ноября 2019 15:46

Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты

В Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа
11 ноября 2019 14:50

В Бобруйске трое рабочих получили травмы при обрушении металлического стеллажа

В Дрогичинском районе на женщину напал бешеный хорёк
11 ноября 2019 12:41

В Дрогичинском районе на женщину напал бешеный хорёк