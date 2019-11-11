В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся
Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся.
По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 10 ноября. 52-летний водитель легковушки сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото: vk.com/vitebsk__jai
Пострадавший 16-летний парень был доставлен в больницу, а водитель скрылся с места происшествия.
Были изучены записи камер видеонаблюдения, установлена марка автомобиля и личность водителя.
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