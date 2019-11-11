В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 10 ноября. 52-летний водитель легковушки сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся.

Пострадавший 16-летний парень был доставлен в больницу, а водитель скрылся с места происшествия.

Были изучены записи камер видеонаблюдения, установлена марка автомобиля и личность водителя.