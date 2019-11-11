Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты

Новости Беларуси. Пожар в цеху. На Бабушкина горел производственный корпус по изготовлению антифриза и тормозных жидкостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место происшествия пожарные прибыли уже через 3 минуты и ликвидировали возгорание. Находившийся в здании единственный работник самостоятельно эвакуировался ещё до прибытия спасателей и не пострадал.