Мужчина погиб под колесами поезда в Мядельском районе: милиция пытается опознать тело

Новости Беларуси. В Мядельском районе пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на участке железной дороги между селом Осово и городским поселком Кривичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Опознать погибшего не удалось: из-за удара лицо сильно повреждено, никаких документов при себе у мужчины не было. Судебные эксперты сняли отпечатки пальцев, которые, может быть, помогут установить его личность. По делу проводится проверка, выясняются обстоятельства трагедии.