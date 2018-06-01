Прямой эфир

Мужчина погиб под колесами поезда в Мядельском районе: милиция пытается опознать тело

01 июня 2018 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мядельском районе пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на участке железной дороги между селом Осово и городским поселком Кривичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина погиб под колесами поезда в Мядельском районе: милиция пытается опознать тело-1

Опознать погибшего не удалось: из-за удара лицо сильно повреждено, никаких документов при себе у мужчины не было. Судебные эксперты сняли отпечатки пальцев, которые, может быть, помогут установить его личность. По делу проводится проверка, выясняются обстоятельства трагедии.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россиянин на легковушке врезался в погрузчик и погиб в Борисовском районе
01 июня 2018 15:32

Россиянин на легковушке врезался в погрузчик и погиб в Борисовском районе

В Вилейском районе директор сельхозпредприятия подделала подписи и «приняла» в работу недостроенные объекты
01 июня 2018 15:31

В Вилейском районе директор сельхозпредприятия подделала подписи и «приняла» в работу недостроенные объекты

Группа мошенников 2 года обворовывала Борисовский завод гидроусилителей. Комментарий СК
01 июня 2018 15:24

Группа мошенников 2 года обворовывала Борисовский завод гидроусилителей. Комментарий СК