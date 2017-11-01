Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем

Новости Беларуси. Авария в Дзержинском районе. 1 ноября утром на подъезде к Фаниполю не разминулись большегруз и легковой автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной версии, водитель фуры заснул за рулем и допустил столкновение с попутной машиной. В ней ехала семейная пара из России и двое их детей. Пострадала женщина. Детей от серьезных травм уберегли автомобильные кресла.