Прямой эфир

Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем

01 ноября 2017 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария в Дзержинском районе. 1 ноября утром на подъезде к Фаниполю не разминулись большегруз и легковой автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем-1

По предварительной версии, водитель фуры заснул за рулем и допустил столкновение с попутной машиной. В ней ехала семейная пара из России и двое их детей. Пострадала женщина. Детей от серьезных травм уберегли автомобильные кресла.

Возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем-4

Олег Тюрин, начальник агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
После столкновения легковой автомобиль отбросило на барьерное разделительное ограждение, в результате чего произошла деформация автомашины. Пассажир автомашины – женщина 1986 года рождения – получила телесные повреждения, которые относятся к категории серьезных. Так как дети находились в автокреслах и были пристегнуты, можно сказать, отделались царапинами.

# происшествия # Авария в Минской области # Олег Тюрин

Другие новости рубрики

Все новости
На трассе Минск – Микашевичи легковушка протаранила два автомобиля, стоявших на обочине: погибли 2 человека
01 ноября 2017 14:45

На трассе Минск – Микашевичи легковушка протаранила два автомобиля, стоявших на обочине: погибли 2 человека

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов
01 ноября 2017 14:40

В Логойском районе семейная пара торговала наркотиками: изъято 26 кг марихуаны на полмиллиона долларов

Из-за лобового ДТП в Лунинецком районе погиб 56-летний мужчина
01 ноября 2017 14:22

Из-за лобового ДТП в Лунинецком районе погиб 56-летний мужчина