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На кладбище в Гродненской области мужчина застрелил гражданина Литвы

30 сентября 2013 08:22
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Новости Беларуси. Трагедия произошла на кладбище вблизи д. Конвелишки Вороновского района. По информации правоохранителей, 54-летнего гражданина Литвы в ссоре убил местный житель.

Пресс-служба МВД Беларуси:
Вблизи д. Конвелишки Вороновского района в 18.25 на кладбище местный житель (1962 г.р.), в ссоре из неустановленного огнестрельного оружия убил гражданина Литвы (1959 г.р.). Подозреваемый задержан.

Несколько недель назад в Орше ссора бывших супругов закончилась трагедией на глазах случайных прохожих. 29-летний мужчина жестоко расправился с 19-летней девушкой, которая недавно была его супругой. Он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем ударил себя ножом в грудь (смотрите видео).

# происшествия # Криминал # Убийство

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