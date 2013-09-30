На кладбище в Гродненской области мужчина застрелил гражданина Литвы

Новости Беларуси. Трагедия произошла на кладбище вблизи д. Конвелишки Вороновского района. По информации правоохранителей, 54-летнего гражданина Литвы в ссоре убил местный житель.

Пресс-служба МВД Беларуси:

Вблизи д. Конвелишки Вороновского района в 18.25 на кладбище местный житель (1962 г.р.), в ссоре из неустановленного огнестрельного оружия убил гражданина Литвы (1959 г.р.). Подозреваемый задержан.

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