В Светлогорске автомобиль снёс 15 метров забора и скрылся

Новости Беларуси. ДТП произошло в минувшие выходные в Светлогорске. Недалеко от магазина «Сундучок» неизвестное транспортное средство снесло около 10-15 метров декоративного бетонного забора и часть садово-огородного участка, расположенного за изгородью.

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Виновник этого происшествия скрылся с места своего «невероятного виража». Владелец садово-огородного участка был в полном замешательстве: во-первых, непонятно, где искать виновника происшествия, во-вторых, не с первого раза удалось объяснить суть происшествия органам внутренней власти по телефону.

Напомним, в августе необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Витебске. На перекрестке у «МАЗа» отцепился прицеп с пиломатериалами и въехал в стоящий позади автомобиль. Легковушку буквально накрыло бревнами. Чудо, что в этом ДТП никто не пострадал (смотрите видео).