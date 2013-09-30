Новости Беларуси. В Бобруйске из-за картины с подсветкой эвакуировали жильцов общежития. Аксессуар загорелся. Произошло это ночью, в здании, принадлежащем профессионально-техническому колледжу.

В комнате, где начался пожар, живут трое учащихся, они покинули помещение самостоятельно. Работники МЧС на время тушения вывели из общежития и остальных жильцов — более 80 человек.

Эвакуировать людей пришлось и в Слониме — из пятиэтажки. В одной из квартир загорелись постельные принадлежности — предполагают, что кто-то неосторожно покурил.

22-летняя девушка, находившаяся в этой комнате, госпитализирована с отравлением продуктами горения. Из-за задымления из дома эвакуировали 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.