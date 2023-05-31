Россиянку с тремя детьми, которые бежали из Швеции, передали представителям генконсульства РФ в Бресте

Посольство Российской Федерации в Беларуси следит за ситуацией с гражданами России после инцидента на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина с тремя детьми, которые бежали из Евросоюза, в настоящее время находятся у родственников в приграничном городе. Дипломаты оказывают им помощь, в том числе правовую, по возвращению на родину.

Напомним, инцидент на границе произошел 30 мая. Супруги-россияне вместе со своими детьми пытались вернуться на родину из Швеции, где они долгое время проживали. Однако во время прохождения контроля в польском пункте пропуска у родителей возникло подозрение, что детей, которые являются гражданами Швеции, не выпустят из Евросоюза. Тогда они предприняли отчаянную попытку прорваться из Польши в Беларусь. На машине они пробились через заграждения погранперехода. После женщина и дети сбежали. Мужчина остался, чтобы остановить сотрудников польского погранведомства, и был задержан.