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Россиянку с тремя детьми, которые бежали из Швеции, передали представителям генконсульства РФ в Бресте

31 мая 2023 11:42
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Посольство Российской Федерации в Беларуси следит за ситуацией с гражданами России после инцидента на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина с тремя детьми, которые бежали из Евросоюза, в настоящее время находятся у родственников в приграничном городе. Дипломаты оказывают им помощь, в том числе правовую, по возвращению на родину.  

Россиянку с тремя детьми, которые бежали из Швеции, передали представителям генконсульства РФ в Бресте-1

Напомним, инцидент на границе произошел 30 мая. Супруги-россияне вместе со своими детьми пытались вернуться на родину из Швеции, где они долгое время проживали. Однако во время прохождения контроля в польском пункте пропуска у родителей возникло подозрение, что детей, которые являются гражданами Швеции, не выпустят из Евросоюза. Тогда они предприняли отчаянную попытку прорваться из Польши в Беларусь. На машине они пробились через заграждения погранперехода. После женщина и дети сбежали. Мужчина остался, чтобы остановить сотрудников польского погранведомства, и был задержан.  

Россиянку с тремя детьми, которые бежали из Швеции, передали представителям генконсульства РФ в Бресте-4

Оказавшись в пункте пропуска «Брест», россиянка рассказала, что власти Швеции пытались забрать у них детей и передать их в приемную семью. Однако суд оказался на стороне родителей. Из-за этого случая супруги и решили вернуться на родину.  

# Граница # происшествия # Фотофакт

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