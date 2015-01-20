Пинский бизнесмен пытался провезти в Россию «санкционных» продуктов на сумму свыше 3 млрд рублей

Новости Беларуси. Конфискация большегрузов за нарушение таможенного законодательства. Пинский бизнесмен перевозил в Россию так называемый «санкционный» товар.

В соседнее государство отправлялись грибы, ягоды, фрукты и овощи. Общая стоимость незаконного груза – свыше 3 млрд рублей.

В документах значилось – продукция для Казахстана, но специалисты доказали – весь товар оказывался на российских прилавках.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни по правоохранительной работе:

Сотрудники Брестской таможни в настоящее время продолжают в усиленном режиме осуществлять контроль за ввозимыми из Европейского союза товарами, в отношении которых Российской Федерацией введен запрет на ввоз. Проводятся оперативные, проводятся аналитические результаты, по которым не остаются безнаказанными факторы о ранее осуществленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями незаконных перевозок санкционных товаров.

Сотрудники таможни сейчас проводят проверку. На транспортные средства пинского предпринимателя наложен арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.