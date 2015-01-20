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Новый хит интернета: Лунтик, Зебра и Лев из «Мадагаскара» избили хулигана в Красноярске

20 января 2015 12:41
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Новости России. Посетители одного из красноярских парков на днях наблюдали драку между ростовыми куклами и подвыпившим мужчиной.

Инцидент произошел после того, как хулиган решил силой отобрать у зебры Марти из мультфильма «Мадагаскар» голову.

«Пьяные лезут, не понимают, что дети рядом», объяснил один из участников драки. 

Еще один нцидент, участниками которого стали мультяшные герои, произошел осенью прошлого года в Челябинске. Видео, снятое видеорегистратором, опубликовали на YouTube, и за сутки его посмотрели почти 2 миллиона раз. Внимание привлекает не только название «Суровый челябинский Дисней».

Участниками конфликта, произошедшего на дороге Челябинска поздней ночью, стали персонажи из мультфильмов: Белка, Спанч Боб, Лунтик и Микки Маус. Перед машиной, из которой велась видеосъемка, остановился микроавтобус, подрезанный пикапом. Водитель пикапа выходит из салона в надежде выяснить отношения с водителем микроавтобуса. Но не тут то было. Как развивались события дальше, вы узнаете из видео. 

# происшествия # Массовая драка

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