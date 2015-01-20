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Парни подрались из-за шапки Деда Мороза, нападавшему грозит до 6 лет тюрьмы

20 января 2015 13:17
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Новости Беларуси. Шапка Деда Мороза стала причиной драки в Мостах.

Инцидент произошел еще 1-го января. Молодой человек гулял вместе с друзьями, нарядившись в шапку Деда Мороза. Вскоре они встретили другую компанию, и одна из девушек попросила Дедушку дать поносить шапочку. Как позже выяснилось, она приняла молодого человека за своего знакомого.

Пресс-служба  УВД Гродненского облисполкома:
После непродолжительного разговора в форме «дай поносить – не дам», обе компании разбрелись по своим намеченным пунктам. Однако, возвращаясь с гуляний, молодежь пересеклась во второй раз. Выпивший спутник «роковой женщины» надумал покрасоваться перед нею, завладев шапкой во что бы то ни стало. Для этого пришлось ударить законного владельца наряда, местного жителя 1993 года рождения, кулаком в лицо. Через полчаса после произошедшего в милицию поступил звонок от жертвы инцидента. На след подозреваемого оперативники вышли быстро. 

Действия 25-летнего парня правоохранительные органы расценивают как грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

Читайте по теме: О таких говорят: «допился до ручки». В момент кражи хозяин квартиры был настолько пьян, что не понимал сути происходящего. Трое мужчин зашли в комнату, когда телевизор был включен, а мужчина смотрел телепередачу. Или делал вид, что смотрел. Подробности вы узнаете из видео. 

# Массовая драка # происшествия

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