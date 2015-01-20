Пятилетнему мальчику выставили счет за то, что он не пришел на день рождения одноклассника

Новости Великобритании. Родители школьника не смогли предупредить семью именинника, что их сын не приедет на праздник, а, получив счет, подумали, что это шутка.



Алекс Нэш из Плимута собирался пойти на праздник, который должен был состояться на горнолыжном курорте в декабре 2014 года. В последний момент его родители вспомнили, что в этот день они едут в гости к бабушке и дедушке и отменили поход сына на день рождения.



Спустя несколько недель мальчик вернулся из школы со счетом на 14,95 фунта (около 24 долларов), подписанным Джули Лоуренс - матерью его одноклассника. Отмечается, что эту сумму семья Лоуренса затратила на несостоявшийся визит Алекса.



Отец Алекса Дерек Нэш сначала подумал, что это всего лишь шутка, однако вчитавшись в текст, понял, что счет действительно выставлен. Он рассказал, что пытался предупредить семью Лоуренс о том, что сын не придет на праздник, однако не нашел их телефона.



После того, как Дерек отказался оплачивать чек, семья Лоуренсов решила подать в суд за неуплату счета, сообщает Lenta.ru.

Мнение пользователей Интернета разделились. Одни пишут, что "с судом это, конечно, перегиб, но... Элементарные правила вежливости никто не отменял. Если не нашел телефон, найми курьера, хай доставит подарок адресату в указанное время, передаст поздравления и извинения, что гость не смог придти", другие - что "тем, кто не пошел на этот день рождения очень круто повезло, что на этом этапе все отношения не начавшись-закончились!".



