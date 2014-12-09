14-летнюю школьницу пытались изнасиловать в примерочной магазина

Новости России. Это произошло средь бела дня в одном из крупных торговых точек в центре Москвы.

За попытку изнасилования несовершеннолетней оперативники уже задержали 25-летнего фотографа.

Как сообщает LifeNews, 14-летняя девушка мечтает о карьере фотомодели. С подозреваемым она познакомилась по Интернету. Спустя некоторое время они вместе отправились в торговый центр выбирать школьнице наряд для предстоящей фотосессии. Когда молодые люди оказались вдвоем в одной примерочной, по словам девушки, мужчина попытался принудить ее к интимной близости.

14-летняя школьница:

Когда мы зашли в примерочную, он решил сделать несколько пробных снимков, а затем начал ко мне приставать. Я оттолкнула его. В ответ он стал угрожать мне, что выложит мои фотографии в Сеть, если я заявлю в полицию.

Молодой человек, со своей стороны, уверяет, что никаких домогательств с его стороны не было.

Сотрудники торгового центра утверждают, что никакого скандала во время визита парочки не было, однако подтверждают: в примерочную они заходили вместе.

Вернувшись домой, девушка рассказала свою версию случившегося маме. Они решили обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Фотографа уже арестовали. Известно, что в памяти фотоаппарата обнаружены порнографические снимки с участием других молодых девушек.

Истинную картину произошедшего в тот день предстоит установить следователям.

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