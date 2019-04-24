В Столинском районе более ста человек и авиация МЧС ликвидируют крупный пожар

Новости Беларуси. Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар.

По информации МЧС, утром 23 апреля лесники сообщили, что горит сухая растительность в болотистой местности, лес на территории Вильемского лесничества возле д. Ольманы.

В ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации района.

На месте происшествия работают два МИ-8 авиации МЧС. Вертолеты уже произвели 42 сброса воды.