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В Столинском районе более ста человек и авиация МЧС ликвидируют крупный пожар

24 апреля 2019 08:34
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Новости Беларуси. Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар.  

По информации МЧС, утром 23 апреля лесники сообщили, что горит сухая растительность в болотистой местности, лес на территории Вильемского лесничества возле д. Ольманы.  

В ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации района.  

На месте происшествия работают два МИ-8 авиации МЧС. Вертолеты уже произвели 42 сброса воды.  

В Столинском районе более ста человек и авиация МЧС ликвидируют крупный пожар-1

 Фото: МЧС

Общая площадь пожара, которую прошел огонь, составила 200 га (50 га – лес, 150 га – сухая растительность).  

На месте возгорания работают более ста человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, АРС и ранцевых огнетушителей, продолжается тушение пожара. Ведется авиационный мониторинг обстановки.  

Утром 23 апреля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.  

Из-за неосторожного сжигания мусора в середине апреля сгорел храм в Городокском районе (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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