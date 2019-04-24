В Столинском районе более ста человек и авиация МЧС ликвидируют крупный пожар

Новости Беларуси. Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар.
По информации МЧС, утром 23 апреля лесники сообщили, что горит сухая растительность в болотистой местности, лес на территории Вильемского лесничества возле д. Ольманы.
В ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации района.
На месте происшествия работают два МИ-8 авиации МЧС. Вертолеты уже произвели 42 сброса воды.
Общая площадь пожара, которую прошел огонь, составила 200 га (50 га – лес, 150 га – сухая растительность).
На месте возгорания работают более ста человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, АРС и ранцевых огнетушителей, продолжается тушение пожара. Ведется авиационный мониторинг обстановки.
Утром 23 апреля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.
Из-за неосторожного сжигания мусора в середине апреля сгорел храм в Городокском районе (читать далее).