В Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen
Новости Беларуси. 23 апреля примерно в десять вечера в Сенненском районе произошла авария из-за животного.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 51-летний водитель за рулём Scania двигался по трассе Р-86. В определённый момент на проезжую часть перед фурой выбежало дикое животное.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Водитель резко затормозил, после чего не смог удержать автомобиль в своей полосе и выехал на встречную. Произошло столкновение с Citroen Jumper, которым управлял 43-летний человек.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В ДТП пострадал водитель микроавтобуса.
Весной 2019 года в Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi.
Пострадал один человек – подробнее здесь.