В Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen

Новости Беларуси. 23 апреля примерно в десять вечера в Сенненском районе произошла авария из-за животного. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 51-летний водитель за рулём Scania двигался по трассе Р-86. В определённый момент на проезжую часть перед фурой выбежало дикое животное.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Водитель резко затормозил, после чего не смог удержать автомобиль в своей полосе и выехал на встречную. Произошло столкновение с Citroen Jumper, которым управлял 43-летний человек.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома