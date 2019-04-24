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В Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen

24 апреля 2019 08:16
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Новости Беларуси. 23 апреля примерно в десять вечера в Сенненском районе произошла авария из-за животного.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 51-летний водитель за рулём Scania двигался по трассе Р-86. В определённый момент на проезжую часть перед фурой выбежало дикое животное.  

В Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель резко затормозил, после чего не смог удержать автомобиль в своей полосе и выехал на встречную. Произошло столкновение с Citroen Jumper, которым управлял 43-летний человек.  

В Сенненском районе из-за животного столкнулись Scania и Citroen-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В ДТП пострадал водитель микроавтобуса.  

Весной 2019 года в Лиозненском районе Iveco врезался во внедорожник Mitsubishi. 

Пострадал один человек – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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