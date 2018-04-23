В Несвижском районе пассажир легкового авто погиб из-за песчаной бури в субботу

Новости Беларуси. Сильный ветер мог стать одной из причин дорожной трагедии в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как раз в это время из-за мощного ветра с полей поднялась густая пыль, а видимость на трассе была близкой к нулю. Водитель большегруза нажал на тормоз, а вот автолюбитель, двигавшийся следом, среагировать не успел.