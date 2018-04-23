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В Несвижском районе пассажир легкового авто погиб из-за песчаной бури в субботу

23 апреля 2018 15:48
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Новости Беларуси. Сильный ветер мог стать одной из причин дорожной трагедии в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе пассажир легкового авто погиб из-за песчаной бури в субботу-1

21 апреля на брестской трассе вблизи деревни Малиновка 27-летний водитель легкового автомобиля врезался в фуру. В аварии погиб пассажир.

В Несвижском районе пассажир легкового авто погиб из-за песчаной бури в субботу-4

Как раз в это время из-за мощного ветра с полей поднялась густая пыль, а видимость на трассе была близкой к нулю. Водитель большегруза нажал на тормоз, а вот автолюбитель, двигавшийся следом, среагировать не успел.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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