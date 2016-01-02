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Более 800 автомобилей было сожжено во Франции в новогоднюю ночь

02 января 2016 13:20
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Новости Франции. Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 автомобилей. Машины горели по всей стране, и это несмотря на то, что в государстве усилены меры безопасности после терактов 13 ноября. На улицах городов дежурили 10 тысяч военнослужащих, несколько тысяч жандармов и сотрудников полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже удалось задержать более 600 поджигателей. Однако совсем остановить волну вандализма власти пока не смогли. Правда, сообщается, что в 2016 году поджогов стало на 15% меньше, чем в минувшем.

# происшествия # Поджог автомобилей

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