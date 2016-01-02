Четыре человека поступили в минскую больницу скорой помощи с обморожениями за последние сутки

Новости Беларуси. В Беларусь пришли морозы. В такие дни несладко приходится автомобилистам. Замерзшая топливная система двигателя стала причиной уже 10 остановок машин в дороге. Свои рекомендации дают в службе ГАИ, спасатели и врачи, а синоптики говорят, что станет еще холоднее.

Суровый нрав раскрывшейся зимы как никто другой смогли ощутить автомобилисты. Далеко не все второго января тронулись с места. Тем же, кому это удалось, пришлось приложить немало усилий.

Владимир Стрельченко. автовладелец:

На дизельном автомобиле морозы всегда сказываются очень плохо. Готовили автомобиль с осени. Нужно свечи посмотреть, аккумулятор.

Впрочем, морозы выбивают из строя не только машины. Риск получить обморожение растет пропорционально понижению градуса.

Минус за окном – плюс к работе медиков. За последние сутки с обморожениями в минскую больницу скорой помощи поступили четыре человека. Трое из них госпитализированы.

Игорь Зеленко, заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Основное здесь – это профилактика: адекватная одежда (варежки, перчатки, шапки), пребывать в адекватном состоянии, не употреблять алкоголь в таких количествах, которые могут привести к беспомощности, к длительному пребыванию на открытом воздухе.

А вот тем, кто отвечает за тепло и свет в домах белорусов, о профилактике напоминать не надо. Работа энергетической системы страны априори под особым контролем.

Владимир Какура, старший диспетчер ГПО «Белэнерго»:

Энергосистема Республики Беларусь работает в штатном режиме, без замечаний. Жалоб от населения по электротеплоснабжению не поступало.

Морозная пора – пора и пожароопасная. МЧС если не бьет тревогу, то предупреждает как минимум.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Ни в коем случае не стоит использовать неисправное котельное оборудование, а также пользоваться неисправным печным отоплением. То же самое касается и электронагревательных приборов. Также я хочу еще раз обозначить, что лед на водоемах на данных момент еще достаточно тонкий, выходить на него небезопасно. К слову, в Минске введен запрет на посещение льда. И поэтому я еще раз обращаю внимание родителей, чтобы они смотрели, где находятся их дети, чтобы они не появлялись на льду. А любителям зимней рыбалки я хочу напомнить, что за нарушение запрета предусмотрен административный штраф.

Тем временем столбик термометра подниматься пока и не думает. Морозы только усилятся. Уже предстоящей ночью местами температура понизится до минус 25, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.