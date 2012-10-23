Перестрелка в Лиде, 2 человека ранены

Новости Беларуси. По факту криминального конфликта в Лиде возбуждено уголовное дело. Участники установлены. Разборки на окраине города устроили трое ранее судимых местных жителей.

Выяснение отношений закончилось стрельбой. Один из участников конфликта ранил двух других из обреза. Пострадавшие находятся в больнице. Предполагаемого преступника удалось задержать через несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Явлаш, начальник следственного управления управления Следственного комитета по Гродненской области:

Отрабатываются все версии. Но не исключена и версия «Совершение противоправных действий со стороны пострадавших». В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Не соответствует действительности, что это местные разборки между какими-то криминальными авторитетами. Это больше возникшая неприязнь между ранее судимыми лицами.