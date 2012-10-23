Прямой эфир

Крупный канал поставки синтетических наркотиков пресекли правоохранители Гродненской области

23 октября 2012 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупный канал поставки синтетических наркотиков пресекли правоохранители Гродненской области. При попытке сбыта амфитамина в Минске задержан житель Лиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время обыска оперативники обнаружили в доме целую лабораторию по производству наркотиков с реактивами и сырьем. Изъято более 20 килограммов компонентов. По словам молодого человека, всю информацию он нашел в Интернете, поскольку не имеет ни медицинского, ни химико-биологического образования.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Республики Беларусь:
Также было обнаружено и приспособление для выращивания марихуаны, то есть оперативники доподлинно говорят о том, что это целая лаборатория, которая производство наркотиков поставила на поток.
В настоящее время назначен целый ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
23 октября 2012 09:54

На Тайване загорелась больница для престарелых. Погибли 14 человек, более 70 ранены

23 октября 2012 09:46

Теракт в Северной Осетии: взрыв разнес пост ДПС, погиб 1 полицейский, несколько человек ранены

23 октября 2012 07:31

В Бразилии с обрыва сорвался пассажирский автобус. 11 человек погибли, около 20 ранены