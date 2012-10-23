Новости Беларуси. Крупный канал поставки синтетических наркотиков пресекли правоохранители Гродненской области. При попытке сбыта амфитамина в Минске задержан житель Лиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время обыска оперативники обнаружили в доме целую лабораторию по производству наркотиков с реактивами и сырьем. Изъято более 20 килограммов компонентов. По словам молодого человека, всю информацию он нашел в Интернете, поскольку не имеет ни медицинского, ни химико-биологического образования.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы МВД Республики Беларусь:

Также было обнаружено и приспособление для выращивания марихуаны, то есть оперативники доподлинно говорят о том, что это целая лаборатория, которая производство наркотиков поставила на поток.

В настоящее время назначен целый ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.