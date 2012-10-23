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На Тайване загорелась больница для престарелых. Погибли 14 человек, более 70 ранены

23 октября 2012 09:54
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Новости Тайваня. Крупный пожар в больнице для престарелых в городе Тайнань на Тайване. По предварительным данным, погибли 14 человек. Более 70 получили ранения, ожоги и отравление ядовитым дымом.

У большинства пациентов этой клиники – проблемы с моторно-двигательным аппаратом, потому многие пострадавшие не могли подняться с кроватей самостоятельно. Их пришлось выносить из огня буквально на руках.

Причины пожара пока неизвестны. Есть предположение, что возгорание могло начаться на складе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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