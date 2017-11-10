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В Минске Honda сбила школьника, переходившего дорогу на красный свет

10 ноября 2017 09:39
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Новости Беларуси. Вечером 9 ноября в Минске автомобиль сбил школьника.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Веронику Романькову, за рулем Honda находилась женщина. 13-летний подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В ГАИ добавляют, что участились случаи ДТП с участием детей по вине взрослых.

В начале ноября в Минске Mercedes сбил женщину с 7-летней дочерью – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минске # Вероника Романькова

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