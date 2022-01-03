Главврач больницы, где находятся пострадавшие в ДТП под Лиозно: «Развёрнуты все необходимые силы и средства»

Под Лиозно столкнулись автомобиль и туристический автобус. Есть пострадавшие и погибший – читайте здесь .

Новости Беларуси. ДТП с участием туристического автобуса произошло в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения с легковым автомобилем транспортное средство опрокинулось. Есть пострадавшие и погибший.

От полученных травм скончался водитель легковушки. По предварительной информации, совершая обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

Большая часть пострадавших находится в хирургическом отделении. Здесь организованы дополнительные места. Также задействованы нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделения. На помощь витебским коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.