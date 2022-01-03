Главврач больницы, где находятся пострадавшие в ДТП под Лиозно: «Развёрнуты все необходимые силы и средства»
Новости Беларуси. ДТП с участием туристического автобуса произошло в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения с легковым автомобилем транспортное средство опрокинулось. Есть пострадавшие и погибший.
Под Лиозно столкнулись автомобиль и туристический автобус. Есть пострадавшие и погибший – читайте здесь.
От полученных травм скончался водитель легковушки. По предварительной информации, совершая обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
Большая часть пострадавших находится в хирургическом отделении. Здесь организованы дополнительные места. Также задействованы нейрохирургическое, травматологическое и ЛОР-отделения. На помощь витебским коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.
Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:
Учитывая то, что действительно массовое количество пострадавших различной степени тяжести, к нам сейчас едут на помощь коллеги из Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии. Развернуты все необходимые силы и средства. Перепрофилировано хирургическое отделение под массовое поступление пострадавших. На данный момент у нас всего достаточно, хватает рук, хватает персонала.
Личности граждан устанавливает миграционная служба. Поддерживается связь с посольством России.