Пострадавшая в ДТП под Лиозно: огромная благодарность, потому что очень быстро среагировали, я была удивлена

Новости Беларуси. ДТП с участием туристического автобуса произошло в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате столкновения с легковым автомобилем транспортное средство опрокинулось. Есть пострадавшие и погибший. Главврач больницы, где находятся пострадавшие в ДТП под Лиозно: «Развернуты все необходимые силы и средства» – читайте здесь.

От полученных травм скончался водитель легковушки. По предварительной информации, совершая обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Под Лиозно столкнулись автомобиль и туристический автобус. Есть пострадавшие и погибший – читайте здесь.

В салоне автобуса находились российские туристы – всего 42 человека, включая водителя. Помощь медиков потребовалась всем. Сейчас пострадавшие находятся в Витебской областной клинической больнице. Пятеро в тяжелом состоянии с переломами позвоночника и ключицы. Состояние еще 18 пациентов врачи оценили как средней тяжести, остальные получили незначительные травмы. Некоторым понадобилась помощь психологов. Среди пострадавших есть один ребенок. Он чувствует себя хорошо. Известно, что туристы направлялись в рождественский тур по нашей стране.