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Перекрыт канал контрабанды из Беларуси в Польшу: нарушители пересекали границу на речном участке

07 декабря 2017 14:55
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Новости Беларуси. Нестандартный канал контрабанды из Беларуси в Польшу пресечен белорусскими пограничниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция проходила в 2 этапа.

Ночью 3 декабря по оперативной информации в Брестском районе с поличным была задержана группа неизвестных. Двое мужчин на речном участке незаконно пересекли госграницу. На нашей территории им помогал еще один сообщник.

Спустя сутки в том же районе при попытке использовать аналогичную схему был задержан еще один мужчина. В отношении всех задержанных начат административный процесс.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

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