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Перекрыли очередной канал незаконной миграции: недалеко от Минска задержан автомобиль с гражданами Афганистана и Индии

31 мая 2018 11:19
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Новости Беларуси. Правохранители Беларуси и России перекрыли очередной канал незаконной миграции. Недалеко от Минска был задержан автомобиль, в котором находились граждане Афганистана и Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрыли очередной канал незаконной миграции: недалеко от Минска задержан автомобиль с гражданами Афганистана и Индии-1

Они держали путь в сторону Литвы. Помогал им в этом гражданин России, уроженец Грузии.

Перекрыли очередной канал незаконной миграции: недалеко от Минска задержан автомобиль с гражданами Афганистана и Индии-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Граждане Афганистана оформлены как нарушители государственной границы и правил пребывания, подвергнуты административному взысканию в виде предупреждения о депортации и запретом въезда сроком на 5 лет. В отношении граждан Индии начат административный процесс за нарушение правил пребывания, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Перекрыли очередной канал незаконной миграции: недалеко от Минска задержан автомобиль с гражданами Афганистана и Индии-7

Данную операцию провели белорусские пограничники совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ России по Псковской области.

# Граница # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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