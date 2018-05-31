Перекрыли очередной канал незаконной миграции: недалеко от Минска задержан автомобиль с гражданами Афганистана и Индии

Новости Беларуси. Правохранители Беларуси и России перекрыли очередной канал незаконной миграции. Недалеко от Минска был задержан автомобиль, в котором находились граждане Афганистана и Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они держали путь в сторону Литвы. Помогал им в этом гражданин России, уроженец Грузии.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Граждане Афганистана оформлены как нарушители государственной границы и правил пребывания, подвергнуты административному взысканию в виде предупреждения о депортации и запретом въезда сроком на 5 лет. В отношении граждан Индии начат административный процесс за нарушение правил пребывания, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к незаконной деятельности.