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Накануне женщина поругалась с мужем, выпила и уснула. В Витебске нашлась мама 1,5-годовалой девочки

31 мая 2018 11:12
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Новости Беларуси. В Витебске нашли родителей девочки, потерявшейся накануне.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, малышку нашел случайный прохожий у подъезда дома вечером 30 мая (подробности здесь).

Милиция искала родителей полуторогодовалой девочки – жильцам соседних домов показывали фото ребенка. Это дало результат, так правоохранители получили номер мамы девочки.

Ей оказалась 30-летняя жительница Витебска. Женщина не смогла рассказать, почему сразу не обратилась в милицию.

Мама девочки отметила, что она не знала, что ее дочь находится не дома.

Женщина поругалась с мужем накануне, выпила алкоголь и легла спать.

Она говорит, что малышка оказалась на улице, потому что сама спустилась с 4 этажа (читать далее).

# Дети и родители # происшествия

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