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Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь

27 июля 2021 11:19
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Новости Беларуси. Стало известно о жестоком убийстве в Витебске. 32-летний местный житель кухонным ножом ранил жену и дочку. От полученных травм малышка скончалась. Ей был лишь месяц от роду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь-1

Семейный конфликт произошел вечером 26 июля. Вернувшись пьяным домой, мужчина повздорил с супругой и нанес удары ей и младенцу, а сам скрылся с места происшествия. Женщина успела вызвать скорую помощь.

Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь-4

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего». Он задержан сотрудниками милиции.

Жестокое убийство в Витебске. Отец зарезал месячную дочь-7

Раненая жена мужчины находится в реанимации.

# Убийство # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

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