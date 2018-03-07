Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»

Новости Беларуси. Передумал ехать в Литву и прибавил скорости. Нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой человек изначально, по всей видимости, намеревался пересечь границу. Но во время оформления документов резко изменил свои планы.

Объяснять никому ничего не стал, неожиданно развернулся и надавил на педаль газа. Однако, далеко уехать не смог, пункт пропуска оборудован принудительными средствами остановки.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Автомобиль набрал высокую скорость и направился в противоположном направлении, однако был задержан при помощи средств принудительной остановки. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель и лица, присутствующие в пункте пропуска, не пострадали. Нарушитель задержан, привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время совместно с сотрудниками таможни проводятся дополнительные проверочные мероприятия.