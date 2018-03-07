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Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»

07 марта 2018 20:15
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Новости Беларуси. Передумал ехать в Литву и прибавил скорости. Нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»-1

Молодой человек изначально, по всей видимости, намеревался пересечь границу. Но во время оформления документов резко изменил свои планы.

Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»-3

Объяснять никому ничего не стал, неожиданно развернулся и надавил на педаль газа. Однако, далеко уехать не смог, пункт пропуска оборудован принудительными средствами остановки.

Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»-5

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Автомобиль набрал высокую скорость и направился в противоположном направлении, однако был задержан при помощи средств принудительной остановки. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель и лица, присутствующие в пункте пропуска, не пострадали. Нарушитель задержан, привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время совместно с сотрудниками таможни проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»-7

Специалистам предстоит выяснить мотивы загадочного поведения гродненца. Несколько недель назад границу на абордаж попытался взять на своем автомобиле и гражданин России. Но также потерпел фиаско.

Передумал ехать в Литву: нарушая все правила, житель Гродно попытался выехать из пункта пропуска «Привалка»-9

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Антон Бычковский

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