«Нормальная девочка была, самостоятельная, всё умела». В Новополоцке продолжаются поиски утонувшей девочки

Новости Беларуси. В Новополоцке уже вторые сутки идут поиски утонувшей девочки. Водолазы исследовали территорию до глубокой ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 марта работы продолжили четыре группы специалистов. Напомним, трагедия произошла на левом берегу Западной Двины, в городской черте. Во время прогулки по реке одна из девочек провалилась под лед.

Прогулка двух подружек вдоль Западной Двины трагически завершилась в этом месте. Девочки вышли на кромку льда и он не выдержал. Одна школьница смогла выбраться на берег. И, похоже, пыталась спасти вторую – бросила ей свою куртку. Но это не помогло.

Анастасия Бут, СТВ:

Течением девочку несло почти полкилометра. Здесь ее видели живой в последний раз. Рыбак попытался броситься на помощь. Но... одна секунда. И ребенка затянуло под лед. Утонувшей школьнице – 10 лет. Росла в хорошей семье. Активная, веселая, отличница. И, как все подростки, любила фотографироваться. Не стало ли причиной трагедии экстрим-фото?



Сергей Воронко, дядя утонувшей девочки:

Пошли с девочкой снимать селфи какое-то. Нормальная девочка была, самостоятельная, все умела. То есть, я не знаю, как такое получилось, что она полезла на край этот.

Уже сутки тело ребенка ищут спасатели. На месте работают водолазы из Полоцка, Новополоцка и две группы из Витебска. 20 человек поочередно под водой проверяют каждый метр.



Юрий Щербаков, водолаз Полоцкой спасательной станции:

Поиски затруднительны в связи с прохладной температурой воды, рельефом на дне – очень много попадается камней, дерева, видимость практически отсутствует.

12-летнюю выжившую «скорая» привезла в Новополоцкую больницу с переохлаждением. Девочка была мокрой по пояс и поначалу не могла даже назвать свое имя.

Алла Иванова, заведующий отделением реанимации Новополоцкой городской больницы:

Девочка была в состоянии стопора. В сознании. Адекватна. Сразу же проводились медицинские мероприятия и проводилась экстренная психологическая помощь. С ребенком работали психологи. На данный момент состояние девочки удовлетворительное. Несколько дней назад похожий случай произошел в Мостах Гродненской области. Подружки хотели сделать селфи и тоже провалились под лед. Одну сразу вытащили за руку друзья, вторую спас случайный прохожий. В Мостах мужчина спас 11-летнюю девочку, которая чуть не утонула из-за селфи



Александр Мясоедов, начальник Витебской областной организации ОСВОД:

Хотелось бы предупредить родителей, чтобы не оставляли своих детей без присмотра и предупреждали их, что выход на весенний лед опасен.