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Инцидент на КПП «Привалка» прокомментировал представитель госпогранкомитета Беларуси

07 марта 2018 14:33
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Новости Беларуси. Попытка прорыва была предпринята в пункте пропуска «Привалка» ночью 6 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Инцидент на КПП «Привалка» прокомментировал представитель госпогранкомитета Беларуси-1

26-летний молодой человек направлялся в Литву. Однако во время контрольных процедур попытался выехать из КПП в направлении Беларуси. Мужчину задержал пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни.

Инцидент на КПП «Привалка» прокомментировал представитель госпогранкомитета Беларуси-4

Антон Бычковский, официальный представитель госпогранкомитета Беларуси:
Скрываясь из зоны оформления, автомобиль набрал высокую скорость и направился в противоположном направлении. Однако был задержан при помощи средств принудительной остановки. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель и лица, присутствующие в пункте пропуска, не пострадали. Нарушитель задержан и привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время сотрудниками таможни проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

На место происшествия вызвали сотрудников ГАИ. Специальный досмотр транспортного средства провела группа кинологов.

Инцидент на КПП «Привалка» прокомментировал представитель госпогранкомитета Беларуси-7

Инцидент на КПП «Привалка» прокомментировал представитель госпогранкомитета Беларуси-9

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Антон Бычковский

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