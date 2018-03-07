Инцидент на КПП «Привалка» прокомментировал представитель госпогранкомитета Беларуси

26-летний молодой человек направлялся в Литву. Однако во время контрольных процедур попытался выехать из КПП в направлении Беларуси. Мужчину задержал пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни.

Антон Бычковский, официальный представитель госпогранкомитета Беларуси:

Скрываясь из зоны оформления, автомобиль набрал высокую скорость и направился в противоположном направлении. Однако был задержан при помощи средств принудительной остановки. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. Водитель и лица, присутствующие в пункте пропуска, не пострадали. Нарушитель задержан и привлечен к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время сотрудниками таможни проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

На место происшествия вызвали сотрудников ГАИ. Специальный досмотр транспортного средства провела группа кинологов.