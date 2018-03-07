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ЧП на улице Горецкого: из-за талой воды под воду ушел целый квартал

07 марта 2018 18:47
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Новости Беларуси. 7 марта в Минске под воду ушел целый квартал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП на улице Горецкого: из-за талой воды под воду ушел целый квартал-1

Магистраль превратилась в реку. Машины здесь буквально не ехали, а плыли по дороге. Местами уровень воды полностью закрывал колеса машин.

ЧП на улице Горецкого: из-за талой воды под воду ушел целый квартал-4

Нелегко пришлось и жителям района. Во дворах было ни пройти ни проехать. Виной всему стало скопление талой воды. Долго ждать помощи от коммунальных служб не пришлось: воду откачали и восстановили движение уже к половине пятого вечера.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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