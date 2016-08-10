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Пьяный водитель пронёсся по посёлку в Минском районе: инспекторы ГАИ гнались за ним несколько километров

10 августа 2016 15:18
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Новости Беларуси. Погоню почти в стиле голливудских фильмов могли наблюдать жители поселка Солнечный Минского района.

29-летний водитель иномарки на большой скорости ехал по улицам населенного пункта.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не имел права на управление транспортным средством.

Инспекторы ГАИ не один раз просили нарушителя остановиться, но водитель продолжал опасное движение.

Погоня закончилась только через несколько километров.

Сейчас мужчина находится под следствием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это уже не первое его правонарушение. 2 года назад он был задержан за езду в нетрезвом состоянии.

# происшествия # ГАИ

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