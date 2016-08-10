Белоруска умерла из-за бледной поганки: как избежать отравления грибами?

Новости Беларуси. Деликатес с риском для жизни. Жительница Березовского района умерла после употребления в пищу свежеприготовленных грибов.

Предположительно, женщина отравилась бледной поганкой.

Грибной сезон традиционно прибавляет работы медикам. Как избежать риска для здоровья рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поклонников грибных стартов сейчас не меньше, чем стартов олимпийских. Правда, такая «тихая охота» порой имеет весьма громкие последствия.

Дарья Беломесяцева, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники:

Многие считают, что червивый гриб – это, обязательно, съедобный гриб. Ничего подобного, черви точно так же поселяются и в ядовитых грибах

Опасный деликатес. Из года в год грибные истории как под копирку. Сезон удался, а поэтому не пустуют не только лукошки, но и больничные палаты.

Кто-то собрал не то, кто-то сварил не так.

Нюансов много – последствий может быть еще больше.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Минска:

Отравления могут быть трёх видов: действуют ядовитые грибы локально на желудочно-кишечный тракт, другой род отравлений – когда действуют резко на возбуждение нервных центров. И самое тяжёлое отравление, наиболее опасное, это отравление бледной поганкой

Бледная поганка. Визуально ее легко можно спутать с обычной сыроежкой. Вероятно, именно роковое сходство и подвело жительницу Березовского района. С диагнозом «отравление» женщину доставили в реанимацию, но спасти её медикам не удалось. Коварство бледной поганки – в длительном инкубационном периоде. За это время токсин приводит к необратимым последствиям.

Бледная поганка – один из многочисленных экспонатов гербария микологической лаборатории.

Удар по здоровью могут нанести и вполне съедобные грибы.

Дело здесь в месте сбора и в особом свойстве грибов.

Дарья Беломесяцева, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники: Грибы аккумулируют в себе, в том числе, и всякие вредные вещества, которые находятся в почве: и радиацию, и различные химикаты.

Поэтому и покупать грибы, что называется, «с рук» специалисты не рекомендуют. Впрочем, торговцев это ни разу не смущает. Вместе с врачом-гигиенистом и скрытой камерой отправляемся на один из самых знаменитых стихийных рынков Минска.

Казалась бы, как не поверить таким «убедительным» доводам. Но это тот случай, когда принято верить и бумагам. Которых, естественно, нет.

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Продукция, реализуемая в местах несанкционированной торговли, сомнительного качества, поскольку вся реализуемая продукция, в том числе, дикорастущие грибы и ягоды – без сопроводительных документов, удостоверяющих качество и безопасность.

Традиционно грибной сезон длится до ноября. Собирать самостоятельно либо покупать – в обоих случаях без знания никуда, ведь цена может быть слишком высокой.