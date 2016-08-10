Кадры с места трагедии: легковушку с белорусами сплющило в ДТП в Новосибирской области

Новости Беларуси. Сегодня под Новосибирском страшная авария унесла жизни четырех человек. Все они белорусы – жители Брестской области.

Среди погибших и 9-летний мальчик.

Есть в этой истории и трагическое стечение обстоятельств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они ехали в Красноярский край, чтобы поставить памятник на могилу своему старшему сыну. В легковом автомобиле была семья из 4 человек. Двигались они из Пружанского района Брестской области. До Новосибирска оставалось около ста километров. Однако в десять утра десятого августа водитель выехал на «встречку» на автодороге Челябинск – Новосибирск.

Инна Якобчук, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области:

Водитель, 1958 года рождения, управляя автомобилем Citroen и следующий в город Новосибирск, предположительно, уснул за рулем. Вследствие чего совершил выезд на полосу для встречного движения. И произошло столкновение с автомобилем. Водитель автомобиля и трое пассажиров погибли на месте. Все жители Беларуси. Автомобиль с белорусскими номерами. И семья: сын, муж, жена и несовершеннолетний ребенок

Удар был такой силы, что легковую машину в буквальном смысле сплющило.

Чтобы достать тела, использовали спецтехнику.

При этом водитель грузовика отделался легкими царапинами. А, тем временем, расследование инцидента продолжается. Оперативно на столь печальные события отреагировало и посольство Беларуси в России.

Владимир Шорохов, заведующий консульским отделом посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Посольство подготовило письмо в УВД Брестского исполкома для информирования близких родственников, все они проживают в Брестской области. И наше отделение в Новосибирске будет оказывать всякую посильную помощь родственникам в получении справок и транспортировки тел на родину

Сейчас решается, когда и каким образом тела погибших транспортируют на родину в Брестскую область. Там их передадут родным и близким.