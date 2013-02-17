Паводки в Беларуси: как деревни превращаются в полуострова и чего ждать ближайшей весной Минску

Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до начала календарной весны. Зима обещала еще не раз показать свой характер, но на Полесье уже во всю готовятся к большой воде. И вот первые сводки этой относительно теплой недели: в Столинском районе 300 подворий под угрозой подтопления, в Петриковском под воду ушел участок местной дороги.

Анна Моцевило, инженер-гидролог Республиканского гидрометеоцентра:

Уже максимальное значение запасов воды достигли. В текущем году их значения приблизились к максимальным за многолетний период наблюдений.

С высоты уже просматривается: Припять набирает силу, а значит, снова приплыли. Весеннее пробуждение опять на Полесье будет бурным. Официальных метеосводок белорусский гидромет пока не дает, но кое-что уже очевидно.

Анна Моцевило, инженер-гидролог Республиканского гидрометеоцентра:

Весна обещает быть полноводной. Припять будет близко к максимальному.

А тем временем на гидрологических постах контроль за реками ужесточается. Самописец фиксирует малейшие изменения.

Это канал Бычок, он пополняется болотными водами и талыми из леса. Уровень воды здесь пока не критичный. Не то, что в нескольких километрах на Припяти. Там коллега Таисии Сергеевны уже работает в сапогах.

Деревня Снядин регулярно фигурирует в весенних списках «терпящие бедствие». На несколько месяцев этот населенный пункт становится островом. Мы отправляемся в гости к постоянно тонущим. 30 километров по гравейке через леса и болота Припятского заповедника.

Здесь обитает 170 человек. Это территория Петриковского района, до райцентра напрямки всего 15 километров. В разгар зимы туда добираются по льду, а летом – на пароме. Межсезонье – мертвый сезон, река становится непреодолимым препятствием. Потому в деревню попасть можно лишь обходными путями, а это больше 100 верст, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Местная жительница:

В магазины завозят уже все, перед паводком. А если сильно, то МЧС. Все равно нам трудно.

Весна на Заречной улице проходит в муках. Задраить люки не получается, постройки дрейфуют, большая вода часто гостит прямо в домах.

Люди на болоте превращаются в венецианцев, только вместо гондол у них рыбацкие лодки. А вместо мандолин – музыкальный центр.

В зоне постоянного риска 12 жилых домов. А если разлив будет большим, поплывет и центр. Ольга Михайловна свыкнуться с диким норовом Припяти никак не может. Постоянные приливы уже подкосили ее обитель.

Местная жительница:

Надо на доски поднимать, на высоту, на столы ставить. Диваны, серванты.

Уже в феврале вода подходит небывалыми темпами.

Местная жительница:

Через неделю вообще отрезаны. Там у нас мост. Это единственное снабжение. И то будем ходить огородами.

Гиблое место эта Заречная. Дорогу здесь насыпали несколько раз, да толку – все смывается. В прошлом году построили мост – теперь Сняден должен быть полуостровом.

Как сани с лета, так и лодку, а главное, резиновые сапоги здесь готовят еще зимой. В сельском супермаркете, иначе его не назвать, полки не пустуют. В деревне регулярно пополняются запасы.

Продавщица:

У нас есть в наличии сапоги, но еще заказывали. Товаров всегда хватает. Наши власти нас не бросают в беде, доставляют любыми способами.

74-летняя Анна Андреевна 46 лет на медицинском посту. К весне фельдшер-акушер готовится основательно.

Анна Андреевна:

Я до неприятного сезона доставляю, набираю лекарств.

В «мокрый» период деревню обслуживают Житковичи. Скорая и спасатели едут оттуда. Как-никак, на 50 километров ближе, чем из Петрикова.

Во время весеннего паводка 11 лет назад бабушке пришлось даже принимать роды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Андреевна:

Я приехала. Повела в амбулаторию и приняла роды. Вынула неживого ребенка. Но за 30 минут его оживила.

Но как бы сняденьчане не жаловались на окаянную большую воду, эвакуироваться из родной хаты не хотят. На всякий случай экстремальный позывной знают. Если телефона нет, на дом вывешивают белое или красное полотно, и призыв о помощи заметит лодочный патруль.

Отправляемся выше по течению в район известного Турова. Там весенние потопы тоже не редкость, правда, как утверждают местные власти, это уже история.

Припять купировали. В прошлом году здесь построили 7-километровую дамбу. Испытает ее уже эта весна.

Но жителей деревни Вересница теперь волнует больше вчерашний 3D кинопоказ, нежели предстоящий паводок.

Самые большие воды стояли здесь в 1979 и 1999 годах.

Страдали больше всего жители побережья. Там вода заходила даже в дом. Дамбу построили, но инстинкты остались, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Баба Надя по привычке разворачивает свой план спасения. А вот у некоторых в воспоминаниях о весенних катаклизмах заметны ноты ностальгии.

Вообще полешуки, как ни удивительно, к паводку относятся даже с любовью. А в «сухой» год и вовсе расстраиваются. У них примета: был паводок – будет урожай.

Василий Королец, начальник аварийно-восстановительной службы нефтеперекачивающей станции «Туров»:

Почва очищается. С другой стороны, наносятся в том числе и полезные вещества на почву. Это нормально.

Василий Григорьевич паводка не боится.

Василий Королец, начальник аварийно-восстановительной службы нефтеперекачивающей станции «Туров»:

Сапоги отплывали от кровати. Приходилось их каким-то образом ставить: или на табуретку, или закреплять, чтобы они не отплывали.

Универсальный тяжеловес плывет со скоростью 5 км в час и продвигается через гущу леса со скоростью 40. На вооружение нефтеперекачивающей станции такая техника просто необходима. Нефтепровод «Дружба» проходит через самое сердце Полесья. Обслуживать «золотую жилу» нужно регулярно.

Василий Королец, начальник аварийно-восстановительной службы нефтеперекачивающей станции «Туров»:

Нефтепровод проводит по пойме реки Припять. Весной она разливается.

Вся техника стоит на учете в МЧС. Кстати, у спасателей есть свой вездеход. 8 лет эта неуклюжая капсула – верный соратник на паводке.

Лодка, водооткачивающая техника, спасательные жилеты уже на низком старте. На случай паводка в районе разработан экстренный план, в котором задействованы все предприятия. За долгие годы тренировки в реальных условиях отработаны все механизмы.

Владимир Быстренко, заместитель председателя Житковичского райисполкома:

Торговля готовится, медицина. В случае критической ситуации у нас прописано даже отселение.

На юге Беларуси поля уже полураскрытые, а вот в столице сугробы почти нетронуты. 40-сантиметровая подушка – показатель выше среднего. Такого давно не было. И если весна, как говорят синоптики, будет дружная, то есть начнется резко, город и окрестности поплывут.

Дорожники зарекаются. Но, вспоминая летние ливни и тонущие автомобили в центре, закрадывается сомнение.

Александр Ярошик, главный инженер Горремавтодора Мингорисполкома:

Больные точки совершенно другие. Это, как правило, не каркасные улицы, а более второстепенные с заниженным состоянием.

С зимним отходами в жидком состояние будут справляться ливневки. 1600 километров труб диаметром 1 метр, примет напор и новостройка – коллектор «Центр». Сейчас дорожники готовятся к сезону. Операция «Вантуз» – службы прочищают пути отступления.

Александр Ярошик, главный инженер Горремавтодора Мингорисполкома:

При сильном полноводье не будет такого количества воды, как при сильных дождепадах.

Теперь дело за погодой. Пока морозный тайм-аут, но с небесной канцелярией, очевидно, не договоришься. Так что испытание весной никто не отменял.