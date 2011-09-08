Павел Траханов свой последний в жизни звонок сделал жене за минуту до авиакатастрофы

Павел Траханов позвонил жене Екатерине, чтобы сказать, как сильно он ее любит. «Он смеялся и много шутил, спрашивал, как дела у сынишек, просил дать трубку нашему маленькому Лешеньке, хотел услышать его лепет, -слова Екатерины в телефонной трубке надрывно прерываются сквозь грудной плач, пишет "Лайф ньюз"». - «Уже взлетаем. Позвоню в Минске, очень тебя люблю!» - его последние слова. Господи! Я не хочу, не хочу в это верить!»

Отец Сергей Траханов в прошлом и сам тренер по хоккею лично отдал всех детей в спорт. «Все братья Паши играли в хоккей, но только у него талант чувствовался, - рассказал Сергей Дмитриевич. - Он такой упорный, настойчивый был на льду. Наверное, поэтому его и заметил наш великий тренер Вячеслав Тихонов. Это благодаря ему спортивная карьера сына в гору-то пошла». Отец Павла, роняя слезы на фотографию сына, еле слышно шепчет: «Это моя вина. Не надо было его на хоккей в детстве отдавать. Как теперь это пережить?!»

«Это все судьба, наверное. У сына была возможность избежать трагедии, его приглашали в другой хоккейный клуб, - продолжает убитый горем отец. - «Локомотив» он выбрал только потому, что Ярославль находится недалеко от Москвы. Паша ведь не мог надолго уезжать из семьи: очень уж привязан был к детям и жене. Они для него много значили».