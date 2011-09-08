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Жители поселка, где рухнул самолет с командой «Локомотив», утверждают, что борт взорвался еще в воздухе

08 сентября 2011 09:00
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«Я обратила внимание, что двигатель самолета работает с перебоями, когда он рядом с деревней летел, - рассказывает местная жительница Галина Ш. - И вдруг раздался взрыв, самолет загорелся, стал как огромный огненный шар и начал быстро падать вниз. Потом послышался еще один взрыв, и повалил черный дым».По предварительным официальным данным, самолет не смог набрать безопасную высоту и столкнулся с антенной маяка, расположенной за взлетно-посадочной полосой.
# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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