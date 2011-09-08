Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России авиакомпаний

Президент России отметил, что даст соответствующее поручение правительству. Медведев отметил, что правительству также «придется принять непростое решение по обновлению авиапарка», и что на первом месте при этом «должна быть безопасность пассажиров, а не интересы отечественного авиапрома». Как отметил президент России, «конечно, нужно думать о своих, но если они не способны «раскрутиться» нужно покупать технику за рубежом».