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Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России авиакомпаний

08 сентября 2011 08:48
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Президент России отметил, что даст соответствующее поручение правительству. Медведев отметил, что правительству также «придется принять непростое решение по обновлению авиапарка», и что на первом месте при этом «должна быть безопасность пассажиров, а не интересы отечественного авиапрома». Как отметил президент России, «конечно, нужно думать о своих, но если они не способны «раскрутиться» нужно покупать технику за рубежом».
# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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