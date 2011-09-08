20-летнего нападающего «Локомотива» сняли с рокового рейса за несколько часов до вылета

Игрок молодежной хоккейной команды «Локомотив» Максим Зюзякин должен был оказаться в разбившемся под Ярославлем Як-42, однако в последний момент по решению тренерского штаба нападающего вычеркнули из списка пассажиров.«Тренер Петр Воробьев решил, что в Минске я все равно на лед не выйду и будет лучше, если я сразу же отправлюсь в Москву поддержать молодежную сборную, - говорит Максим. - Мне сказали, что я не лечу, буквально вчера вечером».