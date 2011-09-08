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20-летнего нападающего «Локомотива» сняли с рокового рейса за несколько часов до вылета

08 сентября 2011 09:01
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Игрок молодежной хоккейной команды «Локомотив» Максим Зюзякин должен был оказаться в разбившемся под Ярославлем Як-42, однако в последний момент по решению тренерского штаба нападающего вычеркнули из списка пассажиров.«Тренер Петр Воробьев решил, что в Минске я все равно на лед не выйду и будет лучше, если я сразу же отправлюсь в Москву поддержать молодежную сборную, - говорит Максим. - Мне сказали, что я не лечу, буквально вчера вечером».
# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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