Машину разорвало на части! Сразу 3 автомобиля столкнулись в Молодечно. Шокирующие кадры

Новости Беларуси. Шокирующие кадры массового ДТП приходят из Молодечно. Там столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным УВД Миноблисполкома, на пересечении улиц Великий Гостинец и Элеваторной водитель ВАЗ врезался в легковушку. Машину выбросило на встречную полосу движения, где ее протаранил Fiat. В результате множественных сильных ударов легковой автомобиль разорвало на две части.