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Машину разорвало на части! Сразу 3 автомобиля столкнулись в Молодечно. Шокирующие кадры

21 марта 2023 14:24
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Новости Беларуси. Шокирующие кадры массового ДТП приходят из Молодечно. Там столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машину разорвало на части! Сразу 3 автомобиля столкнулись в Молодечно. Шокирующие кадры-1

По данным УВД Миноблисполкома, на пересечении улиц Великий Гостинец и Элеваторной водитель ВАЗ врезался в легковушку. Машину выбросило на встречную полосу движения, где ее протаранил Fiat. В результате множественных сильных ударов легковой автомобиль разорвало на две части.

Машину разорвало на части! Сразу 3 автомобиля столкнулись в Молодечно. Шокирующие кадры-4

Водителя Honda с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Причины аварии устанавливаются.

Машину разорвало на части! Сразу 3 автомобиля столкнулись в Молодечно. Шокирующие кадры-7

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