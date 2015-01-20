Чтобы отбить мужа у друга, жена взломала его страницу Вконтакте: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. О небычной истории поведало УВД Гродненского горисполкома.

Друзья много времени проводили вместе. Жене не нравилось, что муж проводит время вне семьи, и она решила поссорить приятелей.

Воспользовавшись тем, что потерпевший частенько бывал у них дома, и выходил с их компьютера в социальные сети, 20-летняя жительница Гродно восстановила регистрационные данные молодого человека в социальной сети «ВКонтакте», и начала от его имени размещать сообщения, содержащие негативные высказывания в адрес собственного мужа. Расчет был прост – увидев это, супруг не захочет больше общаться с обидчиком.

Однако все вышло иначе. Заметив признаки взлома, молодой человек обратился в милицию. Специалисты из отдела «К» быстро вычислили источник сообщений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 уголовного кодекса.

Михаил Кузнецов, УВД Гродненского горисполкома:

Преступления, совершаемые в виртуальном пространстве, зачастую воспринимаются гражданами, как нечто несерьезное, и ненаказуемое. При этом, многие не отдают себе отчет в том, что даже доступ к чужой переписке выходит за пределы правового поля.

