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Чтобы отбить мужа у друга, жена взломала его страницу Вконтакте: возбуждено уголовное дело

20 января 2015 11:58
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Новости Беларуси. О небычной истории поведало УВД Гродненского горисполкома.

Друзья много времени проводили вместе. Жене не нравилось, что муж проводит время вне семьи, и она решила поссорить приятелей.

Воспользовавшись тем, что потерпевший частенько бывал у них дома, и выходил с их компьютера в социальные сети, 20-летняя жительница Гродно восстановила регистрационные данные молодого человека в социальной сети «ВКонтакте», и начала от его имени размещать сообщения, содержащие негативные высказывания в адрес собственного мужа. Расчет был прост – увидев это, супруг не захочет больше общаться с обидчиком.

Однако все вышло иначе. Заметив признаки взлома, молодой человек обратился в милицию. Специалисты из отдела «К» быстро вычислили источник сообщений.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 уголовного кодекса.

Михаил Кузнецов, УВД Гродненского горисполкома:
Преступления, совершаемые в виртуальном пространстве, зачастую воспринимаются гражданами, как нечто несерьезное, и ненаказуемое. При этом, многие не отдают себе отчет в том, что даже доступ к чужой переписке выходит за пределы правового поля.
 

# происшествия # Брак и семья # Михаил Кузнецов

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