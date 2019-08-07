Прямой эфир

Мексиканские грабители вынесли из Монетного двора ценностей на 2,5 млн долларов

07 августа 2019 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Ограбление на миллион: в Мексике неизвестные обчистили Монетный двор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мексиканские грабители вынесли из Монетного двора ценностей на 2,5 млн долларов -1

Три вооруженных человека напали на магазин в столичном районе средь бела дня. Злоумышленники отобрали у охранника оружие, а затем проникли в одно из хранилищ. Добычей грабителей стали часы и памятные монеты.

Мексиканские грабители вынесли из Монетного двора ценностей на 2,5 млн долларов -4

По предварительным подсчётам, стоимость украденного превышает 2,5 миллиона долларов. С места преступления неизвестные скрылись на мотоциклах. Их лица зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ведётся расследование.

# Ограбление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?
07 августа 2019 08:20

Розовые фламинго облюбовали озеро Тенгиз. Что привлекает пернатых?

Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек
07 августа 2019 08:07

Мощный взрыв и серия выстрелов в Кабуле: пострадали около 100 человек

Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов
07 августа 2019 06:49

Трамп заморозил счета Венесуэлы. Это более 20 млрд долларов