Мексиканские грабители вынесли из Монетного двора ценностей на 2,5 млн долларов

Новости Мексики. Ограбление на миллион: в Мексике неизвестные обчистили Монетный двор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три вооруженных человека напали на магазин в столичном районе средь бела дня. Злоумышленники отобрали у охранника оружие, а затем проникли в одно из хранилищ. Добычей грабителей стали часы и памятные монеты.