Памятник Наполеону Орде остался без руки, сотни поваленных деревьев и сорванные крыши: последствия ураганного ветра в Беларуси

Новости Беларуси. На юге Беларуси устраняют последствия ураганного ветра. Стихия разыгралась вечером 1 июля и буквально сметала все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате – поваленные деревья, сорванные крыши и обесточенные деревни. В наиболее пострадавшие районы отправилась съемочная группа телеканала СТВ. «Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

Больше всего от сильнейшего удара стихии пострадали Гомельская и Брестская области. Досталось и центральной части страны. Хотя днем столбик термометра показывал +35. Кажется, это было ничто иное как затишье перед бурей. Затем на юг Беларуси обрушились ливень, град и шквалистый ветер.

Петр Бутрим, СТВ:

Под таким мощным ветром не смогли устоять сотни деревьев. Их вырывало с корнем и валило, как карточный домик. Зачастую прямо на дорогу или автомобили.

Известно о падении 450 деревьев. В Иваново треснувшая ветка ивы как назло приземлилась прямо на памятник художнику и композитору Наполеону Орде. Бронзовая фигура осталась без руки.



Александр Головнев, житель Иваново:

Такого бурана давно не было у нас, уже не помню сколько. Везде пострадал город и крыши посносило. А здесь памятник. В этом же районном центре бушующий ветер сорвал крышу 5-этажного жилого дома. Благо, хрупкая конструкция не рухнула с большой высоты на прохожих. К демонтажу рабочие приступили с самого утра.

Василий Пуцыкович, прораб ПМК-12 г. Иваново:

Был настолько сильный ветер, что не выдержало. Сейчас производим усиление несущих стропильных конструкций.

Больше 200 деревень и примерно полсотни ферм оставила без света стихия в одной только Брестской области. Так, в Огово, неподалеку от Иваново, электроснабжение не было восстановлено в течение суток.

Наталья Гречко, житель деревни Огово:

Электричества нет со вчерашнего дня. Уже холодильники, конечно, поразмораживались. А что сделаешь – природе не прикажешь быть другой. В общей сложности повреждены кровли 20 домов и более сотни сельскохозпостроек.