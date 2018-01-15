«Пальцы были сорваны до костей». Только в 2018 году жертвами тонкого льда стали 7 человек

Новости Беларуси. Жертвами тонкого льда в 2018 году в Беларуси стали 7 человек, двое из них дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди регулярно проваливаются под кромку льда. Зафиксированы десятки несчастных случаев. Например, 15 января инцидент произошел в Гродненском районе. Там на озере Юбилейном, мужчина чуть не погиб, катаясь по некрепкому льду, на коньках. ОСВОД усилил патрулирование водоемов во всех регионах страны. Напомню, в целях безопасности с 22 декабря в Беларуси действует запрет выхода на лед.

Анвар Игамбердиев, председатель государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах»: Спасено 6 человек уже в 2018 году, а предупреждено 612 человек. Гражданин, выходящий на рыбалку, он должен быть в спасательном жилете, я считаю. Или хотя бы иметь с собой спасалки, чтобы самому выбраться изо льда, потому что у некоторых, когда мы доставали, пальцы были сорваны до костей. Потому что вытащиться с тонкого льда практически невозможно.

Ледостав традиционная проблема, однако, мороз уже начинает сковывать реки. Ледоход на Припяти в ночь на 14 января повредил понтонный мост, который заменял более месяца признанную аварийной стационарную переправу.

Два берега в этом месте соединяют катеры спасателей. На них перевозят людей. В районе деревни Снядин на круглосуточный режим работы переведен паром для легковых автомобилей. Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам.

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?