Ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung

Новости Беларуси. В Минске ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи мобильного телефона.

По информации МЧС, инцидент произошел 12 января. Произошло разрушение батареи телефона Samsung J7, выпущенного в 2015 году.

В результате происшествия травму получил мальчик 2014 года рождения. У него ожог ноги. Ребенка доставили в больницу.

Устанавливается причина инцидента.

За 2017 год мы сообщали о нескольких подобных случаях.

Весной у минчанина загорелся телефон во время зарядки.

Мужчина получил сильнейший ожог руки – здесь подробнее.

В конце лета в столице также произошла подобная ситуация. Во время зарядки взорвался выключенный телефон (читать далее).