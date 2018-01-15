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Peugeot отбросило от удара: на Филимонова в Минске автобус столкнулся с легковушкой

15 января 2018 10:52
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Новости Беларуси. Многокилометровая пробка 15 января образовалась на главном проспекте столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Peugeot отбросило от удара: на Филимонова в Минске автобус столкнулся с легковушкой -1

Peugeot отбросило от удара: на Филимонова в Минске автобус столкнулся с легковушкой -3

Peugeot отбросило от удара: на Филимонова в Минске автобус столкнулся с легковушкой -5

Рейсовый автобус, который вез пассажиров в Национальный аэропорт, столкнулся с легковушкой.

Все это произошло на путепроводе через улицу Филимонова. Машину от удара отбросило в ограждение. Ее пассажиров увезли на скорой.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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