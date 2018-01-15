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Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?

15 января 2018 06:54
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Новости Беларуси. Восстанавливать понтонный мост через Припять в Житковичском районе пока не планируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?-1

Необходимо дождаться благоприятной для этого погоды. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, в ночь на 14 января плавучий мост не выдержал ледохода и был разведен. Специалисты, тщательно изучив ситуацию, отложили ремонт, так как ситуация с разрушением конструкции может повториться.

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?-4

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?-6

Тем не менее мостовая переправа готова к установке. Это займет не более 3 часов, обещают строители. Временно перевозкой людей на катерах занимаются спасатели. Тем временем в районе деревни Снядин на круглосуточный режим переведена паромная переправа для легковых автомобилей. Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам.

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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