Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?

Новости Беларуси. Восстанавливать понтонный мост через Припять в Житковичском районе пока не планируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо дождаться благоприятной для этого погоды. Такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, в ночь на 14 января плавучий мост не выдержал ледохода и был разведен. Специалисты, тщательно изучив ситуацию, отложили ремонт, так как ситуация с разрушением конструкции может повториться.