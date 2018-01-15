На водохранилище в Пинском районе утонул 15-летний школьник

Новости Беларуси. 14 января в Пинском районе на водохранилище Погост утонул 15-летний школьник.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, несчастный случай произошёл днём. Ученик Чуховской средней школы шёл к своему рыбачившему старшему брату. Девятиклассник угодил в промоину и провалился под лёд. Это произошло в 200 метрах от берега.

Рыбаки сразу заметили произошедшее. Однако они не могли подойти к этому месту сами, поэтому вызвали спасателей, которые достали тело утонувшего мальчика из-под воды.

С начала зимы в Беларуси утонуло не менее 10 человек.