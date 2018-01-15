Прямой эфир

На водохранилище в Пинском районе утонул 15-летний школьник

15 января 2018 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 января в Пинском районе на водохранилище Погост утонул 15-летний школьник.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, несчастный случай произошёл днём. Ученик Чуховской средней школы шёл к своему рыбачившему старшему брату. Девятиклассник угодил в промоину и провалился под лёд. Это произошло в 200 метрах от берега.

В Рогачевском районе водолазы нашли тело пенсионера

Рыбаки сразу заметили произошедшее. Однако они не могли подойти к этому месту сами, поэтому вызвали спасателей, которые достали тело утонувшего мальчика из-под воды.

С начала зимы в Беларуси утонуло не менее 10 человек.

«Когда спасатели достали мужчину, он уже погиб»здесь подробнее.

# происшествия # Гибель детей

Другие новости рубрики

Все новости
Ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung
15 января 2018 09:48

Ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung

24-летний минчанин погиб под колесами молоковоза в Березинском районе
15 января 2018 08:56

24-летний минчанин погиб под колесами молоковоза в Березинском районе

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?
15 января 2018 06:54

Когда в Житковичском районе восстановят понтонный мост через Припять?