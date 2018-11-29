Найдены ушедшие из Новогрудской школы-интерната подростки

Новости Беларуси. Найдены подростки, которые ушли из Новогрудской школы-интерната.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, во время розыска правоохранители сотрудничали с родственниками пропавших. В результате о местонахождении подростков стало известно от бабушки одного из них. В УВД добавили, что ребятами всё хорошо.

О пропаже несовершеннолетних стало известно 28 ноября. В обеденное время 15-летний Евгений Карач и 16-летний Олег Мишкун ушли из образовательного учреждения. Предполагалось, что они направились в Гродно.